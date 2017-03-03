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Украинцы победили во всех номинациях на этнопараде в Австралии

03.03.2017, 06:25

Украинцы победили во всех номинациях парада Pako Festa-2017 в Австралии. Об этом сообщает 24.tv.

Праздник проводят ежегодно 30 лет подряд в городе Джилонг, штат Виктория.

Украину представлял танцевальный коллектив "Легенда". Его участники прошли по главной улице города в украинских костюмах и с национальной символикой.

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