Украинцы победили во всех номинациях на этнопараде в Австралии
03.03.2017, 06:25
Украинцы победили во всех номинациях парада Pako Festa-2017 в Австралии. Об этом сообщает 24.tv.
Праздник проводят ежегодно 30 лет подряд в городе Джилонг, штат Виктория.
Украину представлял танцевальный коллектив "Легенда". Его участники прошли по главной улице города в украинских костюмах и с национальной символикой.
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