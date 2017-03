Легендарные Depeche Mode выпустили четырнадцатый альбом

Сегодня, 17 марта, состоялся выход 14 по счету студийного альбома британской группы Depeche Mode - Spirit.

Первое, что бросается в глаза при ознакомительном прослушивании, - политическая и идеологическая окраска песен. Ранее у группы была одна "остросоциальная" композиция - People Are People. С некоторой натяжкой сюда можно было причислить и Everything Counts.



Однако политическую направленность альбома легко объяснить - и солист Дэйв Гэхан, и композитор Мартин Гор живут в США и имеют свой, совсем не оптимистичный, взгляд на недавние президентские выборы и на ситуацию в ЕС. "We're fucked" - поет Мартин Гор в завершающей песне Fail, и это настроение альбома.



В своем интервью Rolling Stone Гэхан отмечал: "Я бы не сказал, что это политический альбом. Я не воспринимаю музыку в политическом ключе. Но это точно альбом про человечество и про наше место в нем".



Кстати, лидер американских ультраправых Ричард Спенсер в свое время полушутя назвал Depeche Mode официальной правой группой. Группу это привело в ярость.



Второе, на что стоит обратить внимание, - продюсер. Место Бена Хиллера, который работал с тремя предыдущими пластинками группы (Playing the Angel, Sounds of the Universe и Delta Machine), занял Джеймс Форд. До этого он занимался продюсированием для Arctic Monkeys, Klaxons, Florence and the Machine.

Третья особенность альбома - звучание. Здесь больше внимания, чем в предыдущих трех, уделяется аналоговым синтезаторам. Поэтому альбом вызывает в памяти предыдущие работы группы, вплоть до самых первых. Открывающий трек Going Backwards вообще можно назвать ретроспективой DM, настолько он наполнен их классическими "фишками".

Клавиши дополнены блюзовыми гитарами, довольно "грязными" по звучанию - и они тоже отсылают к ранним пластинкам. В песне Cover Me вместе с фирменными депешевскими клавишами звучит уже не блюз, а краут-рок, весьма подходящий к политической окраске текстов.

Отдельно нужно отметить вокал как Гэхана, так и Гора. Похоже, еще в работе над предыдущей пластинкой, т.е., в 2012-2013 году, их посетило некое певческое откровение. Уверенно можно сказать одно - так DM не пели еще никогда.



Сами музыканты в интервью отмечали, что Spirit для них гораздо ближе к Violator и Ultra, чем к релизам последних 10-15 лет, хотя эстетика Delta Machine тут сохранена. По настроению же это скорее сплав Ultra и Songs of Faith and Devotion.



В целом, предыдущий Delta Machine можно назвать агрессивным, а Spirit - медитативный альбом. Но только если медитация происходит не на коврике для йоги, а на готической вечеринке.

19 июля Depeche Mode исполнит новые и старые песни в Киеве на Олимпийском стадионе.



