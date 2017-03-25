Актеры Твин Пикс на фотосессии в образах своих персонажей: видео

Видео с актерами первых двух сезонов сериала "Твин Пикс" в образах своих персонажей опубликовало издание Entertainmetn Weekly.

На видео актеры делятся своими впечатлениями от съемок продолжения сериала.

"Это действительно поразительно, что сериал возвращается. Заслуга в этом принадлежит его поклонникам, которые все это время любили то, что мы создали. Надеюсь, им понравится продолжение", - сказал актер Кайл Маклахлен, сыгравший в Твин Пиксе специального агента ФБР Дейла Купера.

"Мы стали более взрослыми и вернулись в проект со знаниями, которых у нас раньше не было", - сказала Шерилин Фенн, сыгравшая в сериале роль Одри Хорн.

18 февраля умер актер Уоррен Фрост, который сыграл в "Твин Пиксе" роль доктора Уилла Хэйворда.

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