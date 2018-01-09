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Песня украинской группы стала саундтреком рекламы бренда Бекхэма

09.01.2018, 23:55

Песня украинской группы "ДахаБраха" стала саундтреком рекламного ролика нового бренда Дэвида Бекхэма House 99.

По словам менеджера группы Ирины Горбань, авторы рекламы хотели для ролика именно трек "Шо з-под дуба", передает Karabas Live.

"Они сразу прислали черновой монтаж с этой музыкой. Насколько я понимаю, у создателей ролика были и другие варианты, но заказчик выбрал и настаивал именно на нашей песне", - рассказала Горбань.

Раньше эта же песня "ДахаБраха" стала саундтреком американского сериала "Фарго". 

Новый бренд футболиста House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин.

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