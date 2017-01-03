Боевики за сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО: видео
За прошедшие сутки пророссийские боевики продолжили вести огонь по позициям сил АТО во всех направлениях. Всего за сутки произошло 32 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.
На донецком направлении гибридная армия обстреляла Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.
1 января в результате ссоры с гражданскими в поселке Донское Волновахского района Донецкой области погиб один военный, один местный житель получил ранения.
Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в зоне АТО ранены четверо украинских военных. Боевики открывали огонь на всех направлениях.
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