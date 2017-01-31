Карта АТО: за сутки в Донбассе погибли трое, ранены 24 бойца

За предпоследние сутки января 2017 года на фронте в Донбассе погибли трое военнослужащих, 24 бойца получили ранения и травмы. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Два воина погибли в Авдеевке, один - в Опытном. По одному были ранены военные в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком и Невельском. Остальные получили ранения в Авдеевке", - сообщил полковник.

Пресс-офицер уточнил потери сил АТО за 29 января: по его данным, погибли не пятеро, а четверо военнослужащих.

По состоянию на полночь 31 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):

На луганском направлении фронта противник снова сосредоточил боевую активность в Попаснянском районе, активизировавшись после захода солнца. Выпущено более 40 минометных мин. Еще одна вооруженная провокация состоялась в Станице Луганской. За сутки на луганском направлении произошло 10 обстрелов (шесть - из тяжелого вооружения).

"Достаточно неспокойная обстановка складывается на Светлодарской дуге и под Горловкой (речь идет о Зайцево и Верхнеторецком)", - добавил Мотузяник.

Не лучшая в плане безопасности обстановка складывается в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь-Широкино в Приазовье.

"Вчера боевики организовали два сеанса обстрелов из тяжелого вооружения - утренний (между 07:00 и 12:00) и вечерний (между 20:00 и полуночью). Среди дня оккупанты не прекращали совершать провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов. Самый мощный по силе вражеский обстрел произошел в Красногоровке, когда противник вел огонь одновременно из трех видов тяжелого вооружения - 82-мм и 120-мм минометов, а также 122-мм орудий. При этом было выпущено около 50 боеприпасов", - рассказал спикер.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении противник организовал 40 обстрелов, в том числе девять - из тяжелого вооружения.

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