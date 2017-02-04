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СБУ задержала в Ужгороде пропагандиста агрессии РФ: видео

04.02.2017, 15:40

В Ужгороде СБУ задержала администратора пророссийских групп в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, задержанный "за российские деньги" создавал фейковые аккаунты в соцсетях, с помощью которых распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на востоке Украины.

Во время обыска, у задержанного изъята компьютерная техника с доказательствами его вины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) УК.

1 февраля сообщалось, что в Авдеевке контрразведка СБУ задержала местного жителя, подозреваемого в том, что он корректировал огонь боевиков. 

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