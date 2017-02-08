Ликвидация боевика Гиви: появилось видео из кабинета
В сети появилось видео с места ликвидации боевика террористической организации ДНР Гиви - его кабинета на базе подразделения Сомали.
На видео видно, как сильно выгорело помещение после взрыва.
По информации LIGA.net, здание военной части в Макеевке по ул. Фонтанная до сих пор оцеплено, никого к нему не пускают.
Террористы обвиняют в ликвидации боевика украинских диверсантов.
В СБУ LIGA.net эту информацию не подтвердили.
Боевики говорят, что Гиви был уничтожен в результате атаки из реактивного пехотного огнемета Шмель.
"У него не было никаких шансов спастись", - сказал источник LIGA.net.
В оккупированной части Донецкой области объявлен план-перехват.
Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.
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Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.
16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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