Ликвидация боевика Гиви: появилось видео из кабинета

В сети появилось видео с места ликвидации боевика террористической организации ДНР Гиви - его кабинета на базе подразделения Сомали.

На видео видно, как сильно выгорело помещение после взрыва.

По информации LIGA.net, здание военной части в Макеевке по ул. Фонтанная до сих пор оцеплено, никого к нему не пускают.

Террористы обвиняют в ликвидации боевика украинских диверсантов.

В СБУ LIGA.net эту информацию не подтвердили.

Боевики говорят, что Гиви был уничтожен в результате атаки из реактивного пехотного огнемета Шмель.

"У него не было никаких шансов спастись", - сказал источник LIGA.net.

В оккупированной части Донецкой области объявлен план-перехват.

Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

Читайте также: "Моторола" перед смертью: Меня убьют - не чужие, так свои

Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.