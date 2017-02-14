Командир 72-й бригады: ВСУ прошли экзамен на зрелость в Авдеевке

Командир 72 ОМБр Андрей Соколов заявил, что за время эскалации в Авдеевке Донецкой области в течение пяти дней прилетели тысячу снарядов боевиков террористической организации ДНР. Об этом он сказал в интервью Военному ТВ.

"Наши бойцы отбили до десятка атак противника. Ситуации, которые были тут, я считаю, что это был экзамен на зрелость наших ВСУ, и считаю, что мы его прошли успешно", - подчеркнул Соколов.

По его словам, после этих боев противник называет все подразделения ВСУ, которые находились в Авдеевке, Бессмертный полк.

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Во время боя и обстрелов четверо военных 72 ОМБр погибли, девять получили ранения (штаб утром сообщил о пятерых погибших, - ред.) В бригаде назвали имена погибших: это капитан Кызыло Андрей Александрович (02.05.1993 г.р.), младший сержант Бальченко Владимир Иванович (04.01.1992), солдат Оверченко Дмитрий Александрович (24.01.1989) и сержант Крижанский Владимир Алексеевич (24.03.1982 года рождения).

По состоянию на 09:00 утра 30 января бой под Авдеевкой продолжается.

"Ночью его интенсивность несколько уменьшилась, а сейчас нарастает снова. Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате контратаки", - резюмировали в пресс-службе бригады.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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