Командир 72-й бригады: ВСУ прошли экзамен на зрелость в Авдеевке
Командир 72 ОМБр Андрей Соколов заявил, что за время эскалации в Авдеевке Донецкой области в течение пяти дней прилетели тысячу снарядов боевиков террористической организации ДНР. Об этом он сказал в интервью Военному ТВ.
"Наши бойцы отбили до десятка атак противника. Ситуации, которые были тут, я считаю, что это был экзамен на зрелость наших ВСУ, и считаю, что мы его прошли успешно", - подчеркнул Соколов.
По его словам, после этих боев противник называет все подразделения ВСУ, которые находились в Авдеевке, Бессмертный полк.
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Во время боя и обстрелов четверо военных 72 ОМБр погибли, девять получили ранения (штаб утром сообщил о пятерых погибших, - ред.) В бригаде назвали имена погибших: это капитан Кызыло Андрей Александрович (02.05.1993 г.р.), младший сержант Бальченко Владимир Иванович (04.01.1992), солдат Оверченко Дмитрий Александрович (24.01.1989) и сержант Крижанский Владимир Алексеевич (24.03.1982 года рождения).
По состоянию на 09:00 утра 30 января бой под Авдеевкой продолжается.
"Ночью его интенсивность несколько уменьшилась, а сейчас нарастает снова. Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате контратаки", - резюмировали в пресс-службе бригады.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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