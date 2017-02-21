Лидер Белого молота: Требовали не выводить людей на Майдан

Лидер радикальной организации Белый молот Владислав Горанин, которого 20 февраля похитили трое мужчин, утверждает, что их целью было вынудить его "не выводить людей на Майдан". Об этом Горанин сказал в своем видеообращении.

"Меня на углу улиц Васильковской и Стельмаха похитили три человека, кричали "стоять СБУ", хотя СБУ утверждают, что они не причастны к этому. Сейчас мы будем ехать по маршруту разбираться, камеры поднимать, которые снимали момент похищения", - рассказал Горанин.

По его словам, ему и его семье угрожали. "Начали говорить, чтобы я не выводил людей на Майдан. Угрожали, что меня сломают, что уничтожат мою семью", - сказал Горанин.

"Мое намерение было вывезти семью, потому что такая ситуация происходит, что угрожают жизни моей семье, и идти на Майдан делать революцию. Но мы встретились с Николаем (Коханивским, - ред.), ситуация несколько прояснилась…" - добавил Горанин.

Ранее на странице Белого молота Вконтакте появилась запись о том, что Горанина похитили неизвестные в штатском. На пересечении улиц Васильковская и Стельмаха на него якобы напали, затолкали в автомобиль и скрылись. Сейчас местонахождение Горанина неизвестно.

Гитлянская сообщила, что СБУ не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении Горанина.

Позже руководитель организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский сообщил, что Горанин нашелся.

19 января 2017 года, в третью годовщину начала силового противостояния на Майдане, на столичной улице Грушевского произошла потасовка между представителями правых организаций ОУН, Правый сектор и Белый Молот и полицейскими. Причиной стычки стала попытка участников митинга поджечь шины на дороге, которая была пресечена правоохранителями. После непродолжительных столкновений стороны разошлись, митингующие вернулись на Майдан.

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