В Доме офицеров подрались из-за "колорадских лент": видео

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В киевском Доме офицеров во время публичного отчета общественного совета при Госслужбе по делам ветеранов войны и участников АТО произошла потасовка: участник войны в Донбассе Дмитрий Ризниченко ударил члена совета, отставного генерал-полковника Виктора Палия. Видео инцидента опубликовало Громадське.



Конфликт начался после того, как Ризниченко заявил, что к организации "путинского флешмоба" под названием "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая 2016 года причастны украинские ветеранские организации.



Особое возмущение у присутствующих на заседании, значительную часть которых составляли люди преклонного возраста, вызвали слова участника АТО о георгиевских лентах, которые Ризниченко назвал "колорадскими". Несколько ветеранов, в том числе Палий, подошли к выступавшему и вступили с ним в словесную перепалку. В этот момент Ризниченко ударил генерала головой в лицо, после чего молодого человека силой вывели из зала.



Юрист Министерства обороны Максим Дижечко в своем Facebook опубликовал видео продолжения конфликта, записанное уже в коридоре. На нем окружившие Ризниченко люди на повышенных тонах выясняют с ним отношения. Во время ссоры один из присутствовавших наносит участнику АТО удар кулаком.





Дижечко также сообщил, что на Ризниченко написали заявление в полицию.

Касательно генерала Палия, которого ударил Ризниченко, известно, что он входит в состав общественного совета при Госслужбе по делам ветеранов войны и участников АТО от Всеукраинского союза общественных объединений участников боевых действий, АТО, ветеранов военной службы и правоохранительных органов, которым и руководит. Также отставной генерал-полковник уже долгое время возглавляет общественный совет при Министерстве обороны.

Волонтер Роман Синицын в своем Facebook отмечает, что общественные организации наподобие той, которой руководит Палий, регулярно получают финансирование из государственного бюджета. По его словам, "десятки миллионов" этих средств разворовываются, также на эти деньги проводятся "пророссийские ватные мероприятия, срежиссированные в Москве".

"Получали они это финансирование десятками лет, пока это не вылезло на публику. И реальные бойцы АТО и волонтеры начали интересоваться и мониторить их деятельность", - отметил Синицын.





24 февраля 2017 года волонтеры заявили, что в общественный совет при Минобороны прошли никому не известные образования вместо авторитетных волонтерских организаций.



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