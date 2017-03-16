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Минобороны показало единственную переправу через Северский Донец

16.03.2017, 10:38

На луганском направлении подразделения ВСУ находятся на переправе военной и гражданской техники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Боец АТО Влад Стафийчук отметил, что эта единственная переправа через реку Северский Донец.

"Таким образом, осуществляется взаимосвязь и взаимодействие между местными жителями, движением техники и людьми с прифронтовой территории. Эта переправа будет работать до тех пор, пока не будет какого-то финального развязывания конфликта", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости будут установлены дополнительные переправы.

"Если это будет тактически и стратегически выгодно, то такие переправы будут установлены, но поскольку враг нас активно обстреливает, пока такой возможности нет", - подчеркнул Стафийчук.

За минувшие сутки зафиксирован 91 обстрел со стороны боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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