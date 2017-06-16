В Одессе сорван план РФ по вербовке украинских правоохранителей

В Одесской области пресечено создание пророссийской агентурной сети, которую спецслужбы государства-агрессора Российской Федерации намеревались создать из сотрудников украинских правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Было задокументировано, как россияне давали указания "сотруднику МГБ" сепаратистского молдавского региона Приднестровье о проведении вербовки и организации подполья.

"Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство - РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", - говорится в сообщении.

Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал разговоры на спецаппаратуру, отметили в СБУ.

Правоохранители заявили, что зафиксировали контакты злоумышленника с правоохранителями Украины, которые отказались от работы на оккупантов.

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В интервью LIGA.net год назад глава СБУ Василий Грицак утверждал, что куратором проекта "Бессарабия" со стороны России является Инал Ардзинба - первый заместитель советника президента РФ Владислава Суркова.

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