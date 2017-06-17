В зоне АТО задержали боевика, охранявшего заложников: видео

В зоне АТО пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, воевавшего в рядах боевиков гибридной армии РФ и охранявшего украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Согласно сообщению, 39-летний мужчина пришел пешком с оккупированной территории к контрольному посту Березовое. Во время разговора с пограничниками он начал заметно волноваться, после чего попытался скрыться, однако сразу был задержан.



Как отметили в ГПСУ, среди вещей задержанного были обнаружены фейковые паспорт и военный билет, выданные террористической организацией ДНР.

"Уже в ходе фильтрационных мероприятий выяснилось, что человек в течение 2014-2016 годов проходил "службу" в зенитно-ракетных подразделениях незаконных вооруженных формирований и охранял военнопленных", - говорится в сообщении.

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В настоящее время боевик передан представителям СБУ.

16 июня 2017 года сообщалось, что в Донецкой области полиция задержала мужчину, дезертировавшего из ВСУ и вступившего в ряды кремлевских наемников в Донбассе.



Видео: YouTube / Госпогранслужба



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