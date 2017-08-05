Заложники в психбольнице Львова: полиция показала видео штурма

Патрульная полиция Львова показала видео штурма отделения психиатрической больницы, в которой пациент взял в заложники 76 человек.



Патрульные пытались поговорить с 30-летним львовянином, но когда услышали крики заложников, решили штурмовать заблокированное помещение.



Полиция успешно освободила заложников, при этом травмы получили пятеро сотрудников.



Среди заложников пострадали десять человек, трое из которых в тяжелом состоянии.

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