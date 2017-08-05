Заложники в психбольнице Львова: полиция показала видео штурма
05.08.2017, 10:10
Патрульная полиция Львова показала видео штурма отделения психиатрической больницы, в которой пациент взял в заложники 76 человек.
Патрульные пытались поговорить с 30-летним львовянином, но когда услышали крики заложников, решили штурмовать заблокированное помещение.
Полиция успешно освободила заложников, при этом травмы получили пятеро сотрудников.
Среди заложников пострадали десять человек, трое из которых в тяжелом состоянии.
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