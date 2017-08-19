В Крыму грязевой поток снес десятки авто: видео последствий
Вечером и в ночь на 19 августа на юге временно оккупированного Крымского полуострова прошли сильнейшие ливни, которые спровоцировали сход селевого потока на автодороге Судак-Грушевка в районе села Дачное. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Пострадало несколько десятков автомобилей, которые потоком уложило одно на другое.
Пострадавших и погибших нет.
Гроза также нарушила электроснабжение, были перебои в работе сотовой связи около Феодосии, Коктебеля и Судака.
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Россия аннексирована полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.
Видео: Youtube / Крымский Мир
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