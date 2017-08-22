В Харькове из-за удара молнии загорелся апелляционный суд: видео

Сегодня, 22 августа, вечером в здании Апелляционного административного суда Харьковской начался пожар. Об этом сообщает местный телеканал АТН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, причиной пожара стало попадание молнии в крышу здания.

Сейчас идет ликвидация пожара.

Вчера в Одессе пожарные в течение четырех часов тушили пожар в 16-этажном жилом доме.

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