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В Харькове из-за удара молнии загорелся апелляционный суд: видео

22.08.2017, 21:46

Сегодня, 22 августа, вечером в здании Апелляционного административного суда Харьковской начался пожар. Об этом сообщает местный телеканал АТН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, причиной пожара стало попадание молнии в крышу здания.

Сейчас идет ликвидация пожара. 

Вчера в Одессе пожарные в течение четырех часов тушили пожар в 16-этажном жилом доме. 

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