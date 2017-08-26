Боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО: видео, карта боев

Российско-оккупационные войска сегодня снизили активность: с полуночи они восемь раз открывали огонь по позициям украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В штабе отметили, что в районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск.





С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.





Вместе с тем непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении, отметили в штабе.





Кроме того, гибридная армия дважды применяла оружие в районе Авдеевской промзоны.









"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.





Ранее сообщалось , что за 25 августа боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены.





В зоне АТО на взрывном устройстве подорвались две женщины 56 и 60 лет.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



