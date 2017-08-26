Боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО: видео, карта боев
26.08.2017, 19:25
Российско-оккупационные войска сегодня снизили активность: с полуночи они восемь раз открывали огонь по позициям украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В штабе отметили, что в районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск.
С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.
Вместе с тем непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении, отметили в штабе.
Кроме того, гибридная армия дважды применяла оружие в районе Авдеевской промзоны.
"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что за 25 августа боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены.
В зоне АТО на взрывном устройстве подорвались две женщины 56 и 60 лет.
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