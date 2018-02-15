Дело Труханова: под судом произошла стрельба, ранен полицейский
Возле здания Соломенского суда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предполагаемый стрелок задержан, его доставили в управление полиции.
"В результате столкновения под зданием суда усилили наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
По информации Украинской правды, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений, полиция применила слезоточивый газ. Отмечается, что конфликт начался с "задержания двух неизвестных без существенных на то причин".
На опубликованных видео видно, как правоохранители задерживают нескольких человек. Также неизвестные бросали в полицейских файеры.
Как сообщают СМИ, когда из зала суда начали выходить так называемые титушки, которые пришли поддержать Труханова, между ними и правыми завязался конфликт. Полиция вмешалась и окружила обе стороны.
Началась давка, потасовка и задержания. Затем "националисты и представители батальона Донбасс" ввязалась в стычку с правоохранителями, требуя "отдать их представителей". Во время столкновений прозвучали два хлопка.
Новость дополняется…
Видео: Facebook, YouTube / Украинская правда
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