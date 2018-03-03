Задержания под Верховной Радой, есть пострадавшие: видео

В Киеве сотрудники задержали 50 человек палаточного городка под Верховной Радой, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесение телесных повреждений. Визуально - сейчас работают взрывотехники - есть гранаты. Их тоже будем изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствах ", - отметил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Он напомнил, что процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.

Крищенко подчеркнул, что поддержка полицейскими обеспечена именно по требованию следователя.

"Процессуальные действия продолжаются в рамках уголовных производств, расследуют следователи столичной полиции. Решение суда дает следователям возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей", - добавил Крищенко.

Он утверждает, что в ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 39 человек из палаточного городка, их доставляют в райуправление полиции.

3 марта под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка

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