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Как разгоняли протест под Радой: видео

03.03.2018, 10:27

Сегодня утром сотрудники полиции и Нацгвардии устроили штурм палаточного городка под Радой и разгон протестующих. Как это было, смотрите на видео LIGA.net.

Во время штурма под Радой были задержаны 39 человек, десятки людей пострадали, двоих скорая забрала в больницу.

Со стороны полиции пострадали три человека.

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, в палаточном городке были обнаружены гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.

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