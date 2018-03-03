Как разгоняли протест под Радой: видео
03.03.2018, 10:27
Сегодня утром сотрудники полиции и Нацгвардии устроили штурм палаточного городка под Радой и разгон протестующих. Как это было, смотрите на видео LIGA.net.
Во время штурма под Радой были задержаны 39 человек, десятки людей пострадали, двоих скорая забрала в больницу.
Со стороны полиции пострадали три человека.
По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, в палаточном городке были обнаружены гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.
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