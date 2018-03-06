В Житомирской области обнаружили восемь трупов в частном доме

В городе Бердичев Житомирской области в частном доме обнаружены мертвыми восемь человек. Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz.

Согласно сообщению, в понедельник, 5 марта, полиция вскрыла дом на улице Белопольской, в котором, по предварительной информации, жили шесть взрослых и двое детей.

Отмечается, что в доме обнаружили восемь трупов - семья из шести человек и двое гостей.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко подтвердила гибель восьми человек, сообщает телеканал 112 Украина.

Такте сказано, что внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из жилища, обратила соседка, которая также заметила странный запах, исходящий из квартиры.

По имеющейся информации, в доме были обнаружены тела хозяев жилья - мужа и жены, двоих их детей, 1990 и 1997 года рождения, двоих внуков - мальчику было три года, девочке в марте бы исполнился год. Помимо них, погибла также невеста сына владельцев дома и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по делам.

Отмечается, что полиция пока не рассматривает версию насильственной смерти, однако Ващук указала, что о причинах гибели людей станет известно после проведения вскрытия.

Полиция установила, что в доме работало печное отопление и на момент приезда полиции была раскалена плита, которая, как предполагается, и стала источником угарного газа в помещении.

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