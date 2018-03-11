"ИхТамНет": задержанный боевик рассказал об инструкторах из РФ
Военнослужащие отдельной механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на луганском направлении, пресекли попытку проникновения боевика на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным штаба АТО, пророссийский наемник пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. "Благодаря профессиональным действиям украинских военных он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", - отметили в штабе АТО.
"Семью кормить надо было, жена, ребенок, все производства стоят, ничего не работает. Специально так делают, ничего не запускают, чтобы люди шли воевать. Есть инструктора российские", - отметил задержанный террорист.
Он добавил, что многие в ОРЛО уже не хотят воевать. "Была бы работа, 95% (боевиков, - ред.) ушло бы с армии. Сейчас очень многие тикают…В России мы некому не нужны, это - брехня" , - сказал боевик.
19 февраля 2018 года в Донецкой области пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации ДНР в составе бандформирования Оплот.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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