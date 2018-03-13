Боевики заставляют местных жителей получать псевдопаспорта террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На контрольно-пропускной пункт Гнутово по маршруту Донецк-Мариуполь пешком пришла 18-летняя украинка.

"У девушки при осмотре ее личных вещей был обнаружен паспорт гражданки так называемой ДНР", - отметили в пресс-службе.

Она пояснила, что в Мариуполь она едет с целью получения биометрического паспорта, но по достижении 16-летнего возраста "она была вынуждена получить липовый документ".

"В 2017 году я сдавала вступительные экзамены в Донецкий национальный университет. Одним из условий поступления было получение паспорта ДНР, в связи с чем я была вынуждена получить паспорт в Донецке", - отметила девушка.

По ее словам, получение фейкового документа связано также и с постоянным пересечением блокпостов боевиков на временно оккупированной территории, где, по ее словам, эти "документы" требуются.

По информации источников LIGA.net, пересекать линию разграничения в Донбассе можно и по украинскому паспорту.

"Пересекала вчера с украинским паспортом. Их бумажку не собираюсь получать, спрашивают (боевики, - ред.), кто по специальности и цель поездки. Если без мужа, то где он находится", - сказала дончанка Алина, имя которой изменено в целях безопасности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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