СБУ заявила о задержании в Донбассе боевика ЛНР: видео

В СБУ заявили, что задержали в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения боевика ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, уроженец города Счастье Новоайдарского района присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения.

По информации СБУ, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты.

Фото: ssu.gov.ua

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Второй задержанный будет передан полиции для определения его процессуального статуса.

Вчера в СБУ сообщили, что совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена, который финансировал боевиков террористической организации ДНР.

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