Волынские таможенники пояснили, откуда у них дома и машины: видео

Волынские таможенники пояснили, как они заработали на свое имущество и откуда у них больше наличных денег, чем официальная зарплата. Об этом говорится в сюжете Слідство.інфо.



В частности, заместитель начальника Волынской таможни ГФС Леонид Негрич задекларировал более 2 млн грн наличных средств. При этом за год он получил 65 тыс грн зарплаты.



Чиновник пояснил, что ему помогают родители, которые живут и работают за границей. Негрич также сказал, что у него есть сбережения со времен, когда он был частным предпринимателем семь лет назад.



Замначальника таможенного поста Ягодин Владимир Пинчук задекларировал рекордное количество недвижимого имущества, среди которого дом на Свитязе, 11 участков, 4 магазина, два жилых дома и квартира.

Он сам пояснил, что жена более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью, а бизнес она получила еще от своего отца.

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