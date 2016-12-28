СБУ опубликовала телефонные разговоры Безъязыкова с боевиками
СБУ обнародовала запись телефонных разговоров, подтверждающих, как считают в спецслужбе, подрывную деятельность полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
Запись опубликована на сайте YouTube.
"СБУ обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", - сказано в описании к ролику.
13 декабря Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР.
Руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.
15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова до 8 февраля 2017 года включительно.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:20
-
18:24
-
23.12.16
10:00
-
09.12.16
10:00
-
00:00
Материалы по теме
-
28.12.2016 15:59
-
28.12.2016 15:38
-
28.12.2016 14:59
-
28.12.2016 14:30
-
28.12.2016 13:46
Все материалы по теме: Война в Донбассе