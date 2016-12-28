СБУ опубликовала телефонные разговоры Безъязыкова с боевиками

СБУ обнародовала запись телефонных разговоров, подтверждающих, как считают в спецслужбе, подрывную деятельность полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.

Запись опубликована на сайте YouTube.

"СБУ обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", - сказано в описании к ролику.

13 декабря Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР.

Руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова до 8 февраля 2017 года включительно.

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