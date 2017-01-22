Пять генералов Нацгвардии присоединились к PushupChallenge: видео
В субботу, 21 января, пять генералов Нациноальной стали первыми из высокопоставленных силовых структур, кто принял участие в популярном флешмобе #22PushupChallenge - акции в поддержку ветеранов войны. Об этом сообщает сайт НГУ.
Генералы Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак 22 раза отжались во внутреннем дворике Главного управления Национальной гвардии. Эстафету передали коллегам из Госпогранслужбы Украины.
Украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО, вернувшихся с войны. Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза, и передают эстафету другим.
Во флешмобе приняли участие украинский футболист Александр Шовковский, разведчики АТО и многие другие.
Смотрите также: Вернувшимся с войны: украинцы проводят флешмоб для бойцов АТО
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