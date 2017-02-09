Солдаты 58-й бригады призвали прекратить торговлю с оккупантами

Солдаты 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с "представителями сепаратистов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Военнослужащие подчеркивают, что не поддерживают ни одну политическую силу, но осуждают давление на ветеранов АТО, которые путем торговой блокады в Луганской области ведут борьбу с финансированием боевиков.

Солдаты также выразили требование остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей.

"Каждая гривня, направленная в ОРДЛО - это прямое финансирование терроризма. Терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашему государству", - заявили военнослужащие.

Они также призывали жителей Донецкой и Луганской областей с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго.

"Ведь в истории нет ни одного примера, когда страна в состоянии войны кормила своего врага", - подчеркнули солдаты.

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