Солдаты 58-й бригады призвали прекратить торговлю с оккупантами
Солдаты 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с "представителями сепаратистов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".
Военнослужащие подчеркивают, что не поддерживают ни одну политическую силу, но осуждают давление на ветеранов АТО, которые путем торговой блокады в Луганской области ведут борьбу с финансированием боевиков.
Солдаты также выразили требование остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей.
"Каждая гривня, направленная в ОРДЛО - это прямое финансирование терроризма. Терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашему государству", - заявили военнослужащие.
Они также призывали жителей Донецкой и Луганской областей с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго.
"Ведь в истории нет ни одного примера, когда страна в состоянии войны кормила своего врага", - подчеркнули солдаты.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
23:27
-
вчера
19:36
-
вчера
18:56
-
вчера
18:31
-
вчера
17:26
Материалы по теме
-
09.02.2017 00:54
-
08.02.2017 23:53
-
08.02.2017 23:30
-
08.02.2017 22:59
-
08.02.2017 22:39
Все материалы по теме: Война в Донбассе
-
07.02.17, 15:06
-
06.02.17, 12:37
-
06.02.17, 11:53