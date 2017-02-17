Вack in the USSR: как живет Луганск и Донецк - видео
Оккупированный Луганск возвращается в прошлое, во времена СССР. Журналисты Донбасс.Реалии в материале отмечают, что в город зачастили легенды советской эстрады, среди которых не только Иосиф Кобзон, но и группа Синяя птица.
"От духовной пищи к обычной - за колбасой в продторг Советский", - говорится в материале.
Однако многие пенсионеры жалуются, что денег не хватает.
По информации LIGA.net, с 1 января 2017 года минимальная пенсия составляет 2267 рублей, а до конца 2016 года они получали 2159 рублей.
"Не сравнить с украинской, но выехать (на подконтрольную Украине территорию, - ред) не могу, здоровья нет, да не к кому", - жалуется пенсионерка Светлана.
"Детское пособие мамы до трех лет сейчас получают в сумме 1720 рублей, а мать-одиночка, ребенку которой уже исполнилось три года, - одну тысячу рублей. Как на эти деньги можно прожить?" - говорит луганчанка Арина.
Многие большие сетевые магазины закрыты до сих пор.
"Товары в основном российские, качество которых оставляет желать лучшего, но стали появляться и украинские, что радует, конечно", - сказала Арина.
Она добавила, что в городе начали ремонтировать дороги на восточных кварталах .
"Но между домами, все печально, пройти невозможно, асфальта нет, показуха да и только", - считает она.
В оккупированном Донецке отмечается много бигбородов с пропагандистками лозунгами и фото главаря террориста Александра Захарченко.
15 февраля сообщалось, школьников старших классов оккупированного Луганска заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:20
-
08:30
-
08:46
-
08:00
-
вчера
09:20
Материалы по теме
-
17.02.2017 07:21
-
17.02.2017 06:23
-
17.02.2017 06:05
-
17.02.2017 05:26
-
17.02.2017 04:54
Все материалы по теме: Война в Донбассе