Вack in the USSR: как живет Луганск и Донецк - видео

Оккупированный Луганск возвращается в прошлое, во времена СССР. Журналисты Донбасс.Реалии в материале отмечают, что в город зачастили легенды советской эстрады, среди которых не только Иосиф Кобзон, но и группа Синяя птица.

"От духовной пищи к обычной - за колбасой в продторг Советский", - говорится в материале.

Однако многие пенсионеры жалуются, что денег не хватает.

По информации LIGA.net, с 1 января 2017 года минимальная пенсия составляет 2267 рублей, а до конца 2016 года они получали 2159 рублей.

"Не сравнить с украинской, но выехать (на подконтрольную Украине территорию, - ред) не могу, здоровья нет, да не к кому", - жалуется пенсионерка Светлана.

"Детское пособие мамы до трех лет сейчас получают в сумме 1720 рублей, а мать-одиночка, ребенку которой уже исполнилось три года, - одну тысячу рублей. Как на эти деньги можно прожить?" - говорит луганчанка Арина.

Многие большие сетевые магазины закрыты до сих пор.

"Товары в основном российские, качество которых оставляет желать лучшего, но стали появляться и украинские, что радует, конечно", - сказала Арина.

Она добавила, что в городе начали ремонтировать дороги на восточных кварталах .

"Но между домами, все печально, пройти невозможно, асфальта нет, показуха да и только", - считает она.

В оккупированном Донецке отмечается много бигбородов с пропагандистками лозунгами и фото главаря террориста Александра Захарченко.

15 февраля сообщалось, школьников старших классов оккупированного Луганска заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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