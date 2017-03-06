Суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины против РФ: трансляция

Международный суд ООН в Гааге начал слушания, где ожидается применение предупредительных мер в рамках иска Украины против Российской Федерации.

В МИД Украины отметили, что этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

"В запросе о применении мер Украина просит суд обязать Российскую Федерацию прекратить нарушение международного права. В частности, Украина обращается в суд с ходатайством обязать Российскую Федерацию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении МИД Украины.

Слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник 6 марта и в среду, 8 марта.

Российская Федерация представит свои аргументы во вторник 7 марта и в четверг 9 марта.

Президент Петр Порошенко назвал историческим моментом суд в Гааге по иску Украины против страны-агрессора России.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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