Журналист снял с воздуха имение миллиардера Косюка: видео

Экс-первый замглавы Администрации президента, украинский миллиардер Юрий Косюк закончил строительство своего имения в селе Хотов под Киевом. Журналист Слідство.Інфо Максим Опанасенко опубликовал фото и видео дворца бизнесмена.

"Агробарон Косюк достроил свой Версаль. Мы были в шоке в 2015 году, когда он начал строить его на территории археологического памятника вплотную у самого парка Феофания. Уже все готово и я в еще большем шоке. Ну, посмотрите сами", - написал Опанасенко.

Журналист добавил, что теперь отдых в парке контролируют собаки, камеры наблюдения и служба безопасности миллиардера.

Косюк является собственником Мироновского хлебопродукта. Бизнесмен входит в рейтинг самых богатых людей Украины: в 2016 году Forbes Украина оценил его состояние в $1 млрд (5 место в рейтинге).

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