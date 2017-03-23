Жена убитого Вороненкова приехала на место трагедии: видео
Жена убитого экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова приехала на место трагедии в центре Киева. Она также является бывшим депутатом Госдумы.
Вороненков, ранее получивший украинское гражданство, был убит сегодня около полудня в центре Киева на выходе из отеля Premier Palace.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что после встречи в отеле Premier Palace Вороненков должен был давать показания по делу Януковича в военной прокуратуре.
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