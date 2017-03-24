Опубликовано видео убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

В сети появилось видео момента убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Видео опубликовал сайт РБК-Украина.



23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщал, что Денис Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины.

Раненый охранник убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в военном госпитале Киева, он прооперирован, но находится в тяжелом состоянии.

По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.

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