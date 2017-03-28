В Крыму детей заставили кланяться памятнику оккупанту: видео

В интернете появился фрагмент видеозаписи со вчерашнего празднования оккупантами трехлетия аннексии украинского Крыма, на котором детей танцуют вокруг памятника "зеленому человечку" и хором говорят ему "Спасибо!" Ролик был опубликован у российского журналиста Александра Тверского в Facebook.

"Дети кланяются памятнику оккупанту и говорят "спасибо". Без комментариев", - отметил автор видео.

На фоне в исполнении Академического ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова играет посвященная захватчикам полуострова - российским военным - композиция "Вежливые люди".

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