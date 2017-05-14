Итоговая пресс-конференция Порошенко: трансляция завершена
14.05.2017, 17:05
Президент Петр Порошенко сегодня, 14 мая, проводит пресс-конференцию.
17:03. "Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то продемонстрирует, считая, что это свобода. Я считаю, очень плохо, что человек так самовыражается... 200 млн человек смотрели Евровидение... И тут вылазит одна, извините, задница", - прокомментировал Порошенко вчерашний инцидент на Евровидении. И, чтоб не завершать на ректальной ноте пресс-конференцию, еще раз поздравил Украину с Днем матери и Днем Европы.
17:00. Порошенко убежден, что статус крымскотатарской автономии в Крыму должен быть урегулирован в ближайшее время.
16:59. "Мы не будем проводить никаких принудительных оккупаций (из Авдеевки - ред.). Нужно добиться прекращения огня", - подчеркнул Порошенко.
16:54. "Я очень люблю свою жену. У нас очень демократичные отношения в семье... О том, что она собирается вести цикл передач неполитических, она не предупреждала... Я посмотрел. Мне понравилось", - ответил президент на вопрос о предстоящих эфирах Марины Порошенко на телеканале Рината Ахметова.
16:50. Гражданство у депутата Александра Артеменко забрали потому, что у него есть гражданство другой страны, подчеркнул президент. "Для меня как для украинского президента неприемлемо, чтобы в украинском парламенте были лица с двойным или тройным гражданством", - сказал он. Что касается Саши Боровика, он забыл об обещании отказаться от гражданства другой страны, сказал президент.
16:48. Если бывшие собственники ПриватБанка не выполнят своих обязательства, теперешний собственник, то есть, государство, сделает все возможное для привлечения их к ответственности.
16:45. Президент не собирается ветировать закон о госгарантии вкладов в государственных банках.
16:41. Журналистка Страна.ua напомнила о футболке сына Порошенко с надписью "Russia", но спросила, что нужно сделать, чтобы дети украинского президента учились в украинских школах. Президент ответил, что его сын надел эту футболку на Хэллоуин (то есть, она символизирует темные силы), но он сам все равно считает это неприемлемым. Порошенко сказал, что с сыном уже поговорил. "Я нашел правильные слова", - заверил он.
16:33. "Смысл электронного декларирования - не премии Корчак. Не я их устанавливал, не мне их снимать", - отметил Порошенко. Так он ответитл на вопрос о неработающей НАЗК. По мнению Порошенко, электронное декларирования является беспрецедентной реформой.
16:32. "Знаете, чем отличается наша ситуация от того, что происходило в Осетии?.. Тем, что под минскими соглашениями есть подпись Путина", - напомнил Порошенко.
16:31. Журналист 1+1 спросил, есть ли альтернатива минским соглашениям, ведь они нарушаются ежедневно. "А вы думаете, вчера в Авдеевке погибло четыре человека из-за минских соглашений?", - спросил президент. Он напомнил, что эти соглашени дают Укнаине возможность идти в международные суды с исками против России.
16:25. Львиная доля подозреваемых по делу о 2 мая в Одессе установлена, часть из них задержана, - сказал глава государства.
16:20. "Я думаю, что прибыль банка выходит далеко за пределы первой двадцатки и измеряется умеренными цифрами", - сказал Порошенко. Он добавил, что МИБ свою прибыль впрошлом году направил на формирование резервов по требованию НБУ. Сейчас же, когда резервы сформированы, он показал прибыль. А чтобы передать этот банк в слепой траст, нужно менять законодательство.
16:18. Журналист Громадського сообщил, что сотрудников ФБР привлекли к расследованию дела об убийстве Шеремета не в полной мере и слишком поздно. Но вопрос его касался роста прибыли Международного инвестиционного банка (МИБ). На это президент ответил, что он не является бизнесменом и что о росте прибыли он узнал от журналиста. Что касается участия ФБР, Порошенко напомнил, что, по украинскому законодательству, их привлечение к следствию является вопросом компромисса - и соответствующий компромисс был найден. "У меня есть информация, что международная экспертиза привлекалась и при изучении видео, и при изучении других материалов", - добавил он.
16:11. Россия отказалась от услуг Красного Креста и ОБСЕ по верификации заключенных. Сейчас страна-агрессоры пытается обвинить в срыве верификации Украину, рассказал президент. Такое ее поведение служит основанием для сохранения западных санкций за несоблюдение минских соглашений, считает он.
16:08. "Я считаю абсолютно недопустимым банкротство ОПЗ", - подчеркнул Порошенко. Единственным выходом из этой и других подобных ситуаций он считает приватизацию.
16:02. УП назвала позором то, как расследуется дело Шеремета и предложила передать президенту материалы по делу. Порошенко ответил, что материалы надо передавать в ГПУ. "Я должен обеспечить прозрачность следствия... Если вы имеете какую-то информацию, что следствие ведется не так и не туда, приглашаю вас к себе обсудить это... Но я считаю неправильным, если кто-то ходит в АП добиваться следствия", - сказал он.
16:00. Президент опроверг заявления о том, что обстрелянный вчера дом в Авдеевке находился в "серой зоне".
15:59. Блокада неподконтрольных территорий Донбасса не будет снята до прекращения огня и возвращения захваченных боевиками предприятий, подчеркнул Порошенко.
15:56. Президент пообещал упростить получение гражданами с оккупированных территорий украинских документов, в том числе прав собственности и автономеров. Он напомнил, что Россия ранее признала так называемые документы, которые выдают боевики Донбасса.
15:54. "У меня было несколько блестящих телефонных разговоров с президентом Трампом", - сказал Порошенко.
15:52. Украина рассчитывает на поддержку со стороны США, в том числе, в нормандском формате, отметил президент.
15:50. Порошенко настоятельно рекомендовал воздержаться от фамилий при обсуждении нового председателя НБУ. Так он начал ответ на вопрос, будет ли назначен новый председатель до летних каникул в Раде.
15:50. "Деньги Януковича" будут инвестированы в украинскую оборону и инфраструктурные проекты, пообещал Порошенко.
15:47. Начало рассседования по измене беглого экс-диктатора Виктора Януковича - первый прецедент за всю историю независимой Украины, отметил президент. Он назвал это расследование большим достижением ГПУ.
15:41. Радио Свобода задало вопрос о "порохоботах" и о преследованиях журналистов со стороны СБУ. Президент ответил, что никогда за свою историю Украина еще не имела такого уровня свободы в плане СМИ. Он напомнил также, что СБУ сейчас имеет задачу - бороться с гибридной угрозой России. "Я прошу с понимаем относиться к работе СБУ", - сказал он.
15:38. Президент пообещал дальнейшее уменьшение своих полномочий: будут ликвидированы должности глав ОГА.
15:35. "Что касается выдвижения на второй срок, (у меня - ред.) еще есть два года президентских полномочий", - напомнил Порошенко. Он не уточнил, собирается ли баллотироваться на второй срок.
15:30. "(Пленки Онищенко - ред.) не слышал и не собираюсь слушать", - сказал президент. Он добавил, что для разбирательств по делу Онищенко в Украине есть НАБУ.
15:27. Отвечая на вопрос Bloomberg о новом председателе НБУ, президент напомнил, что увольнением и назначением главы Нацбанка занимается Верховная Рада.
15:25. Президент выразил недовольство тем, что убийца Шеремета до сих пор не найден, и поблагодарил журналистов за их расследование убийства.
15:23. "Я хорошо знал и любил Павла (Шеремета - ред.). Можно сказать, что мы с ним дружили... Последний раз я его видел живым, когда у нас была возможность поговорить после предыдущей пресс-конференции".
15:22. Порошенко заверил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой журналиста Романа Сущенко и других украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
15:21. Граждане Украины в Донбассе и Крыму смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима, когда Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, подчеркнул президент.
15:19. Детали безвизового режима президент изложит в своем послании к Верховной Раде в начале сентября.
15:17. Сенат Нидерландов 30 мая проголосует за безвизовый режим между Украиной и ЕС.
15:15. "Безвизовый режим - это, если хотите, преодоление последствий Переяславской рады", - отметил Порошенко.
15:12. Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне к этому прибавятся еще 34 государства, сообщил глава государства.
15:11. Более 3,3 млн украинцев уже получили биометрические паспорта, сообщил президент. Он заверил, что выданные ранее паспорта будут действительны после вступления в силу безвизового режима.
15:10. Президент начал конференцию, поздравив женщин Украины с Днем матери, а саму Украину - с Днем Европы.
11 мая Совет министров Европейского cоюза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Предположительно в начале следующей недели решение Совета ЕС появится в вестнике Евросоюза, а 17 мая его торжественно подпишут в Европейском парламенте. В этот день в Страсбург на церемонию подписания прибудет президент Украины.
Через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС отмена виз вступит в силу. Если не произойдет форс-мажор, отправиться в Евросоюз всего лишь с биометрическим паспортом можно будет уже 11 июня.
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17:03. "Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то продемонстрирует, считая, что это свобода. Я считаю, очень плохо, что человек так самовыражается... 200 млн человек смотрели Евровидение... И тут вылазит одна, извините, задница", - прокомментировал Порошенко вчерашний инцидент на Евровидении. И, чтоб не завершать на ректальной ноте пресс-конференцию, еще раз поздравил Украину с Днем матери и Днем Европы.
17:00. Порошенко убежден, что статус крымскотатарской автономии в Крыму должен быть урегулирован в ближайшее время.
16:59. "Мы не будем проводить никаких принудительных оккупаций (из Авдеевки - ред.). Нужно добиться прекращения огня", - подчеркнул Порошенко.
16:54. "Я очень люблю свою жену. У нас очень демократичные отношения в семье... О том, что она собирается вести цикл передач неполитических, она не предупреждала... Я посмотрел. Мне понравилось", - ответил президент на вопрос о предстоящих эфирах Марины Порошенко на телеканале Рината Ахметова.
16:50. Гражданство у депутата Александра Артеменко забрали потому, что у него есть гражданство другой страны, подчеркнул президент. "Для меня как для украинского президента неприемлемо, чтобы в украинском парламенте были лица с двойным или тройным гражданством", - сказал он. Что касается Саши Боровика, он забыл об обещании отказаться от гражданства другой страны, сказал президент.
16:48. Если бывшие собственники ПриватБанка не выполнят своих обязательства, теперешний собственник, то есть, государство, сделает все возможное для привлечения их к ответственности.
16:45. Президент не собирается ветировать закон о госгарантии вкладов в государственных банках.
16:41. Журналистка Страна.ua напомнила о футболке сына Порошенко с надписью "Russia", но спросила, что нужно сделать, чтобы дети украинского президента учились в украинских школах. Президент ответил, что его сын надел эту футболку на Хэллоуин (то есть, она символизирует темные силы), но он сам все равно считает это неприемлемым. Порошенко сказал, что с сыном уже поговорил. "Я нашел правильные слова", - заверил он.
16:33. "Смысл электронного декларирования - не премии Корчак. Не я их устанавливал, не мне их снимать", - отметил Порошенко. Так он ответитл на вопрос о неработающей НАЗК. По мнению Порошенко, электронное декларирования является беспрецедентной реформой.
16:32. "Знаете, чем отличается наша ситуация от того, что происходило в Осетии?.. Тем, что под минскими соглашениями есть подпись Путина", - напомнил Порошенко.
16:31. Журналист 1+1 спросил, есть ли альтернатива минским соглашениям, ведь они нарушаются ежедневно. "А вы думаете, вчера в Авдеевке погибло четыре человека из-за минских соглашений?", - спросил президент. Он напомнил, что эти соглашени дают Укнаине возможность идти в международные суды с исками против России.
16:25. Львиная доля подозреваемых по делу о 2 мая в Одессе установлена, часть из них задержана, - сказал глава государства.
16:20. "Я думаю, что прибыль банка выходит далеко за пределы первой двадцатки и измеряется умеренными цифрами", - сказал Порошенко. Он добавил, что МИБ свою прибыль впрошлом году направил на формирование резервов по требованию НБУ. Сейчас же, когда резервы сформированы, он показал прибыль. А чтобы передать этот банк в слепой траст, нужно менять законодательство.
16:18. Журналист Громадського сообщил, что сотрудников ФБР привлекли к расследованию дела об убийстве Шеремета не в полной мере и слишком поздно. Но вопрос его касался роста прибыли Международного инвестиционного банка (МИБ). На это президент ответил, что он не является бизнесменом и что о росте прибыли он узнал от журналиста. Что касается участия ФБР, Порошенко напомнил, что, по украинскому законодательству, их привлечение к следствию является вопросом компромисса - и соответствующий компромисс был найден. "У меня есть информация, что международная экспертиза привлекалась и при изучении видео, и при изучении других материалов", - добавил он.
16:11. Россия отказалась от услуг Красного Креста и ОБСЕ по верификации заключенных. Сейчас страна-агрессоры пытается обвинить в срыве верификации Украину, рассказал президент. Такое ее поведение служит основанием для сохранения западных санкций за несоблюдение минских соглашений, считает он.
16:08. "Я считаю абсолютно недопустимым банкротство ОПЗ", - подчеркнул Порошенко. Единственным выходом из этой и других подобных ситуаций он считает приватизацию.
16:02. УП назвала позором то, как расследуется дело Шеремета и предложила передать президенту материалы по делу. Порошенко ответил, что материалы надо передавать в ГПУ. "Я должен обеспечить прозрачность следствия... Если вы имеете какую-то информацию, что следствие ведется не так и не туда, приглашаю вас к себе обсудить это... Но я считаю неправильным, если кто-то ходит в АП добиваться следствия", - сказал он.
16:00. Президент опроверг заявления о том, что обстрелянный вчера дом в Авдеевке находился в "серой зоне".
15:59. Блокада неподконтрольных территорий Донбасса не будет снята до прекращения огня и возвращения захваченных боевиками предприятий, подчеркнул Порошенко.
15:56. Президент пообещал упростить получение гражданами с оккупированных территорий украинских документов, в том числе прав собственности и автономеров. Он напомнил, что Россия ранее признала так называемые документы, которые выдают боевики Донбасса.
15:54. "У меня было несколько блестящих телефонных разговоров с президентом Трампом", - сказал Порошенко.
15:52. Украина рассчитывает на поддержку со стороны США, в том числе, в нормандском формате, отметил президент.
15:50. Порошенко настоятельно рекомендовал воздержаться от фамилий при обсуждении нового председателя НБУ. Так он начал ответ на вопрос, будет ли назначен новый председатель до летних каникул в Раде.
15:50. "Деньги Януковича" будут инвестированы в украинскую оборону и инфраструктурные проекты, пообещал Порошенко.
15:47. Начало рассседования по измене беглого экс-диктатора Виктора Януковича - первый прецедент за всю историю независимой Украины, отметил президент. Он назвал это расследование большим достижением ГПУ.
15:41. Радио Свобода задало вопрос о "порохоботах" и о преследованиях журналистов со стороны СБУ. Президент ответил, что никогда за свою историю Украина еще не имела такого уровня свободы в плане СМИ. Он напомнил также, что СБУ сейчас имеет задачу - бороться с гибридной угрозой России. "Я прошу с понимаем относиться к работе СБУ", - сказал он.
15:38. Президент пообещал дальнейшее уменьшение своих полномочий: будут ликвидированы должности глав ОГА.
15:35. "Что касается выдвижения на второй срок, (у меня - ред.) еще есть два года президентских полномочий", - напомнил Порошенко. Он не уточнил, собирается ли баллотироваться на второй срок.
15:30. "(Пленки Онищенко - ред.) не слышал и не собираюсь слушать", - сказал президент. Он добавил, что для разбирательств по делу Онищенко в Украине есть НАБУ.
15:27. Отвечая на вопрос Bloomberg о новом председателе НБУ, президент напомнил, что увольнением и назначением главы Нацбанка занимается Верховная Рада.
15:25. Президент выразил недовольство тем, что убийца Шеремета до сих пор не найден, и поблагодарил журналистов за их расследование убийства.
15:23. "Я хорошо знал и любил Павла (Шеремета - ред.). Можно сказать, что мы с ним дружили... Последний раз я его видел живым, когда у нас была возможность поговорить после предыдущей пресс-конференции".
15:22. Порошенко заверил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой журналиста Романа Сущенко и других украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
15:21. Граждане Украины в Донбассе и Крыму смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима, когда Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, подчеркнул президент.
15:19. Детали безвизового режима президент изложит в своем послании к Верховной Раде в начале сентября.
15:17. Сенат Нидерландов 30 мая проголосует за безвизовый режим между Украиной и ЕС.
15:15. "Безвизовый режим - это, если хотите, преодоление последствий Переяславской рады", - отметил Порошенко.
15:12. Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне к этому прибавятся еще 34 государства, сообщил глава государства.
15:11. Более 3,3 млн украинцев уже получили биометрические паспорта, сообщил президент. Он заверил, что выданные ранее паспорта будут действительны после вступления в силу безвизового режима.
15:10. Президент начал конференцию, поздравив женщин Украины с Днем матери, а саму Украину - с Днем Европы.
11 мая Совет министров Европейского cоюза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Предположительно в начале следующей недели решение Совета ЕС появится в вестнике Евросоюза, а 17 мая его торжественно подпишут в Европейском парламенте. В этот день в Страсбург на церемонию подписания прибудет президент Украины.
Через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС отмена виз вступит в силу. Если не произойдет форс-мажор, отправиться в Евросоюз всего лишь с биометрическим паспортом можно будет уже 11 июня.
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