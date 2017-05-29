"Наш князь": Путин в Париже присвоил Ярослава Мудрого

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим любимым князем". Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале.

Путин заявил, что французско-российские отношения якобы начались с бракосочетания Анны Ярославны, младшей дочери Ярослава Мудрого, с Генрихом I в 1051 году.

"С поездки царя Петра во Францию не началась история российско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц двух европейских династий - Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал Путин.

Справка. Ярослав Владимирович (Мудрый) - великий князь Киевской Руси. В 1026 году вместе с братом Мстиславом поделил Русь по руслу Днепра - правобережьем вместе с Киевом правил Ярослав, левобережьем вместе с Черниговом - Мстислав. После смерти брата Ярослав в 1036 году стал единоличном правителем Киевской Руси. За выдающиеся реформы и достижения был наречен Мудрым. Умер в Вышгороде (ныне - район Киевской области, Украина). Погребен в Софийском соборе в Киеве. Фактически князь правил в современных границах нынешней Украины с охватом до Новгорода. Москва была основана только через 100 лет. Первое упоминание о Москве датируется 1147-м годом. Одно из первых упоминаний Киева датировано 482-м годом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.