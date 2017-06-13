В приемной Грановского нашли кабинет бизнесмена Адамовского - СМИ

Фигурант многих антикоррупционных расследований журналистов, депутат от БПП Александр Грановский арендует помещение на пятом этаже столичного бизнес-центра на Жилянской, 75, - рядом с кабинетом бизнесмена Андрея Адамовского, с которым политик якобы "не имеет деловых отношений с 2014 года". Об этом говорится в сюжете авторства Алисы Юрченко "Охранная грамота" для программы Нашi грошi.

По данным журналистов, оба кабинета расположены в большом офисном помещении, перед входом в которое висит табличка "Приемная депутата Грановского".

Площадь кабинета Грановского - 34 кв. м, но за дверью с табличкой его приемной - 790 кв. м офисов. Кроме кабинетов Грановского и Адамовского, здесь прописан ряд фирм, в частности, компания Межрегиональный инвестиционный союз, которую возглавляет Людмила Пархоменко - менеджер из окружения Адамовского.

Грановский объясняет, что сохранил офис "из-за удобства", и "иногда бывает" там.





До избрания в Верховную Раду в 2014 году Грановский работал с Адамовским в проекте ТРЦ Sky Mall. С тех пор, настаивает Грановский, их связывают деловые отношения, а сам он не обращался к чиновникам с просьбами в интересах бизнесмена.

По данным расследователей, в последнее время новичок рынка Трейд Коммодити вырвался в лидеры топливных тендеров. За 1,5 года компания выиграла тендеров на 7 млрд грн, причем связь с ней признал Адамовский, а Грановский до сих пор ее отрицает.

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Ранее журналисты-расследователи программы Схемы выяснили, что Грановский в одном из ресторанов Киева встречался с главой окружного административного суда Киева Павлом Вовком. Депутат также был замечен в одном из ресторанов в центре Киева в компании с одиозным прокурором Сергеем Лысенко.

Грановский регулярно приезжает в администрацию президента и СБУ во время встреч президента с руководством Службы.

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