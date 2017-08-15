Новый фейк Кремля: в оккупированном Крыму задержали "агента СБУ"

12 августа на территории временно оккупированного Крыма пограничники из ФСБ задержали украинца. Ведомство оккупантов назначило мужчину "агентом СБУ" и обвинило его в "подготовке диверсий" на полуострове. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы, пишет прокремлевский ресурс РИА Новости.

ФСБ называет имя - Лемешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, и сообщает, что он якобы "ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

Оккупанты заявили, что мужчину задержали "при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет", причем "в соответствии с заданием СБУ".

Кроме того, задержанному приписали намерение "уничтожить путем поджога лесные массивы в районе Судак - Рыбачье - Алушта", "создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет" и "поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье".

ФСБ "нашла" у мужчины тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью и прочие вещи, в том числе "фотоаппарат для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины".

В пресс-службе СБУ сообщили, что проверяют информацию, представитель ГУР был недоступен для комментария.

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В 2016 году за фейковые "теракты" в Крыму российские оккупанты и коллаборационисты задержали украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея.

10 августа марионетки Кремля в "суде" Симферополя приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы крымского татарина Редвана Сулейманова - одного из обвиняемых по делу о "крымских диверсантах". На следующий день российский суд приговорил к 8 годам тюрьмы украинца Артура Панова, которого в России "назначили террористом": якобы он готовил теракт в Ростове-на-Дону.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Видео: РИА Новости / ФСБ

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