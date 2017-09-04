Грицак: СБУ задержала в Харькове резидентуру российской разведки

В августе в Харькове спецслужбы разоблачили резидентуру разведки государства-агрессора Российской Федерации, задержав 18 ее сотрудников. Об этом эпизоде гибридной войны РФ против Украины в эфире канала Прямой рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков", - сообщил он.

По словам главы СБУ, задержанные проводили диверсионно-разведывательную деятельность на территории Украины, а куратор резидентуры "сидел в Белгороде" и оттуда руководил деятельностью группы. Имела эта резидентура отношение к Службе внешней разведки РФ или к другому ведомству, он не уточнил.

Также Грицак заявил, что СБУ отслеживает деятельность еще одной аналогичной "подрывной" группы.

В ходе того же интервью руководитель СБУ обратился к российскому коллеге из Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с призывом "остановиться, пока не поздно".

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Видео: Youtube / Телеканал Прямий

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