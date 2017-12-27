Появилось видео сегодняшнего обмена заложников

Военное телевидение Украины опубликовало видео освобождения 73 украинских заложников в Донбассе.

В ходе сегодняшнего масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

В обмене не участвовали граждане России или других стран.

Освобожденных украинцев должны на вертолетах переправить в Харьков, откуда на самолетах они будут доставлены в Борисполь.

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