Биометрический контроль на границе: оформили уже 500 россиян

С 1 января в пунктах пропуска на госгранице Украины в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Всего с начала сегодняшних суток по этой системе пограничники уже оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане РФ, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В рамках биометрического контроля сотрудники ГПСУ фиксируют отпечатки всех пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных должны проходить граждане 70 стран из категории риска, в том числе России, остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков.

"При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации личности. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и будет проводить их проверку. В случае несовпадения данных лицо направят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств", - отмечают в погранведомстве.

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Во время паспортного контроля инспекторы ГПСУ проверяют паспортные документы иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Далее с помощью ридеров происходит считывание информации (отпечатки пальцев), которая поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства.

Кроме того, данные с отпечатками пальцев будут поступать в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ГМС.

От фиксации биометрических данных освобождаются, прежде всего, главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, несовершеннолетние лица, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций.

10 июля 2017 года СНБО принял решение о введении с 1 января 2018-го правил пересечения границы для граждан стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.

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Видео: YouTube / ГПСУ

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