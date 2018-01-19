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Порошенко потратил на Мальдивах порядка $500 тысяч: расследование

19.01.2018, 02:48

Президент Петр Порошенко с семьей провел тайные рождественские каникулы на Мальдивах, которые обошлись ему в примерно $500 тысяч. Об этом стало известно из расследования журналистов в рамках проекта "Схемы: коррупция в деталях".

В материалах сказано, что Порошенко воспользовался частным самолетом Falcon 7X турецкой авиакомпании Setair, который около 15:00 8 января 2018 года вылетел из международного аэропорта города Мале (Мальдивские острова) в Киев. Вылет зафиксирован на онлайн-ресурсе для отслеживания авиации FlightRadar.

8 января 2018. Falcon 7X с Порошенко на борту летит из международного аэропорта города Мале (Мальдивы) в Киев

8 января 2018. Falcon 7X с Порошенко на борту летит из международного аэропорта города Мале (Мальдивы) в Киев.

При отсутствии привычных мер безопасности для встречи президента, съемочная группа обнаружила Mercedes с микроавтобусом сопровождения, четыре микроавтобуса-мультивена, которые заехали в отдаленные ворота аэропорта Киев, и один Land Cruiser, который остался у забора.

Однако самолет с президентом на борту не остановился в местах, где обычно паркуется частная авиация, а поехал к авиазаводу - в наиболее отдаленную часть аэропорта. После этого вместе с пассажирами борта автомобили покинули территорию аэропорта. 

Самолет с президентом припарковался в необычном месте

Журналисты отмечают, что на перекрестках не было полицейских, а сам кортеж проехал без проблесковых маячков и мигалок. Машины в том же составе направились в сторону Обуховской трассы, далее повернули в поселок Козин и через несколько минут заехали в ворота резиденции президента.

"Схемы" отмечают, что на борту чартерного рейса Киев-Мале-Киев летели восемь пассажиров: трое мужчин и пять женщин, среди которых не было ни имени президента, ни кого-либо из членов его семьи. На рейсе были зарегистрированы лица под такими именами и фамилиями: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

Пассажиры, зарегистрированные на рейс Киев-Мале-Киев

Со ссылкой на свои источники журналисты указывают, что Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана.

Остров, на котором отдыхал Порошенко со спутниками


Кроме основной виллы с бассейном на острове, где отдыхал президент Порошенко, в его распоряжении были зона спа и частный пляж

Также сказано, что на курорте он скрывал свое имя под псевдонимом Mr. Petro Incognito (Ukraine), что возможно по просьбе гостя для обеспечения полной анонимности.

В расследовании подсчитаны вероятные расходы главы государства на отдых, за который  он расплачивался на Мальдивах только наличными. 

Перелет на чартере с ожиданием обошелся ему в 188 тысяч долларов. Аренда виллы на отдельном острове на курорте Шеваль Блан за шесть ночей: 276 тысяч долларов. На развлечения и дополнительные услуги президент потратил 37 550 долларов.

Стоимость отдыха Петра Порошенко на курорте Cheval Blanc (Мальдивы) в января 2018 года

В итоге на рождественский отдых на Мальдивских островах Порошенко потратил не менее 500 тысяч долларов или более 14 млн гривень.

18 января в ответе Администрации Президент Украины на запрос LIGA.net сообщили, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах за свой счет, а сообщить об этом постфактум планировалось из соображений безопасности.

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