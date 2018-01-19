Порошенко потратил на Мальдивах порядка $500 тысяч: расследование

Президент Петр Порошенко с семьей провел тайные рождественские каникулы на Мальдивах, которые обошлись ему в примерно $500 тысяч. Об этом стало известно из расследования журналистов в рамках проекта "Схемы: коррупция в деталях".

В материалах сказано, что Порошенко воспользовался частным самолетом Falcon 7X турецкой авиакомпании Setair, который около 15:00 8 января 2018 года вылетел из международного аэропорта города Мале (Мальдивские острова) в Киев. Вылет зафиксирован на онлайн-ресурсе для отслеживания авиации FlightRadar.



8 января 2018. Falcon 7X с Порошенко на борту летит из международного аэропорта города Мале (Мальдивы) в Киев.

При отсутствии привычных мер безопасности для встречи президента, съемочная группа обнаружила Mercedes с микроавтобусом сопровождения, четыре микроавтобуса-мультивена, которые заехали в отдаленные ворота аэропорта Киев, и один Land Cruiser, который остался у забора.

Однако самолет с президентом на борту не остановился в местах, где обычно паркуется частная авиация, а поехал к авиазаводу - в наиболее отдаленную часть аэропорта. После этого вместе с пассажирами борта автомобили покинули территорию аэропорта.

Журналисты отмечают, что на перекрестках не было полицейских, а сам кортеж проехал без проблесковых маячков и мигалок. Машины в том же составе направились в сторону Обуховской трассы, далее повернули в поселок Козин и через несколько минут заехали в ворота резиденции президента.

"Схемы" отмечают, что на борту чартерного рейса Киев-Мале-Киев летели восемь пассажиров: трое мужчин и пять женщин, среди которых не было ни имени президента, ни кого-либо из членов его семьи. На рейсе были зарегистрированы лица под такими именами и фамилиями: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

Со ссылкой на свои источники журналисты указывают, что Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана.







Также сказано, что на курорте он скрывал свое имя под псевдонимом Mr. Petro Incognito (Ukraine), что возможно по просьбе гостя для обеспечения полной анонимности.

В расследовании подсчитаны вероятные расходы главы государства на отдых, за который он расплачивался на Мальдивах только наличными.

Перелет на чартере с ожиданием обошелся ему в 188 тысяч долларов. Аренда виллы на отдельном острове на курорте Шеваль Блан за шесть ночей: 276 тысяч долларов. На развлечения и дополнительные услуги президент потратил 37 550 долларов.