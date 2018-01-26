Как проходят тренировки саперов с собаками: видео

В Луганской области проходят учения инженерно-саперных подразделений. Об этом сообщает Военное телевидение.

"На счету каждого из саперов десятки гектаров разминированных территорий и сотни уничтоженных боеприпасов", - отмечается в сообщении.

"Занятия прошли на оценку "хорошо", были некоторые недостатки, на что было указано командирам подразделений. В целом подразделения для выполнения боевых задач готовы", - сказал украинский военный Александр.

Один из участников Михаил добавил, что занятия проходят каждый день или через день при любых погодных условиях.

30 cентября 2017 года на юге Украины прошли бригадные тактические учения одной из танковых бригад.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.