В сети появилось видео задержания Саакашвили
В сети появилось видео задержания лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева.
В минутном ролике запечатлены несколько мужчин в форме, которые забегают в ресторан Сулугуни и, оттянув Саакашвили за волосы, укладывают на пол.
После этого видно, как они держат его за волосы и выводят его из заведения.
В Госпогранслужбе подтвердили задержание Саакашвили около 15:00 12 февраля и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.
Через несколько часов после задержания в Киеве, Саакашвили уже приземлился в аэропорту Варшавы. Польша впустила политика на законных основаниях: жена Саакашвили гражданка одной из стран Евросоюза. Как сообщили в польской погранслужбе, основанием такого решения было заявление о реадмиссии, поданное Госпогранслужбой Украины.
Видео: Украинская правда
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