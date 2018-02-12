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В сети появилось видео задержания Саакашвили

12.02.2018, 23:44

В сети появилось видео задержания лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева.

В минутном ролике запечатлены несколько мужчин в форме, которые забегают в ресторан Сулугуни и, оттянув Саакашвили за волосы, укладывают на пол.

После этого видно, как они держат его за волосы и выводят его из заведения.

В Госпогранслужбе подтвердили задержание Саакашвили около 15:00 12 февраля и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

Через несколько часов после задержания в Киеве, Саакашвили уже приземлился в аэропорту Варшавы. Польша впустила политика на законных основаниях: жена Саакашвили гражданка одной из стран Евросоюза. Как сообщили в польской погранслужбе, основанием такого решения было заявление о реадмиссии, поданное Госпогранслужбой Украины. 

Видео: Украинская правда

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