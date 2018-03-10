Старшина ВДВ из Дагестана - Путину: Ты стравил нас с Украиной
"Оставь Россию в покое. Ты врешь, что в Украине наших солдат нету. Мы там умираем. Травишь наших солдат с украинским народом. Украинские братья - это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди - беларусы? А потом кто? Татары?" - обратился он к Путину.
Алибеков заявил, что российский президент поднимает свой рейтинг за счет войны.
"Как твой рейтинг падает, ты делаешь войну. То на Кавказе, то в Чечне, то на Донбассе, то в Абхазии. Тебе не надоело убивать солдат наших. Ты хочешь, чтобы вся Россия уничтожилась? Твоя статистика врет. Все кладбища переполнены молодыми парнями. Все солдаты молчат. Все знают правду и молчат", - спросил он.
По его словам, исход предстоящих президентских выборов в России уже давно предопределен - это "еще 15 миллионов мертвых людей". Десантник призвал Путина "идти и заниматься женой", оставив Россию в покое, а избирателей призвал бойкотировать гососование.
Позднее он сообщил, что его вызвало к себе командование базы ВМФ в Новороссийске, где он служил, и предложило уйти в отпуск, пообещав после этого перевести в другую часть. А после выхода из принудительного отпуска его уволили задним числом без объяснения причины.
Он сообщил, что официальной причиной для увольнения назван тот факт, что Алибеков когда-то был осужден за драку с сослуживцем. Неофициально же военному сказали, что его не будут увольнять, если он публично извинится перед Путиным.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:20
-
вчера
16:35
-
вчера
16:12
-
вчера
14:24
-
вчера
12:36
Материалы по теме
-
26.02.2018 23:50
-
25.02.2018 18:37
-
20.02.2018 10:19
-
20.02.2018 08:06
-
09.02.2018 11:05
Все материалы по теме: Демократия: российский вариант
-
-
09.03.18, 16:27
-
07.03.18, 11:33