Старшина ВДВ из Дагестана - Путину: Ты стравил нас с Украиной

"Оставь Россию в покое. Ты врешь, что в Украине наших солдат нету. Мы там умираем. Травишь наших солдат с украинским народом. Украинские братья - это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди - беларусы? А потом кто? Татары?" - обратился он к Путину.



Алибеков заявил, что российский президент поднимает свой рейтинг за счет войны.

"Как твой рейтинг падает, ты делаешь войну. То на Кавказе, то в Чечне, то на Донбассе, то в Абхазии. Тебе не надоело убивать солдат наших. Ты хочешь, чтобы вся Россия уничтожилась? Твоя статистика врет. Все кладбища переполнены молодыми парнями. Все солдаты молчат. Все знают правду и молчат", - спросил он.

По его словам, исход предстоящих президентских выборов в России уже давно предопределен - это "еще 15 миллионов мертвых людей". Десантник призвал Путина "идти и заниматься женой", оставив Россию в покое, а избирателей призвал бойкотировать гососование.

Позднее он сообщил, что его вызвало к себе командование базы ВМФ в Новороссийске, где он служил, и предложило уйти в отпуск, пообещав после этого перевести в другую часть. А после выхода из принудительного отпуска его уволили задним числом без объяснения причины.

Он сообщил, что официальной причиной для увольнения назван тот факт, что Алибеков когда-то был осужден за драку с сослуживцем. Неофициально же военному сказали, что его не будут увольнять, если он публично извинится перед Путиным.









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