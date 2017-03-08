NASA показало первые снимки молний со спутника GOES-16

NASA опубликовало первые снимки, сделанные погодным спутником GOES-16 с помощью встроенного детектора молний. Прибор поможет метеорологам более точно прогнозировать опасные погодные условия. Об этом сообщается на сайте агентства.

Детектор молний GLM (Geostationary Lightning Mapper, Геостационарный картограф молний) может фиксировать все виды грозовой активности, включая облачную молнию, которая часто происходит от 5 до 10 минут или больше, прежде чем могут возникнуть смертельные столкновения облаков с землей.





Фото: nasa.gov

Спутник поможет составлять более точные прогнозы погоды для флота и авиации.

NASA успешно запустило GOES-16 19 ноября 2016 года со станции военно-воздушных сил мыса Канаверал во Флориде.

Космическое агентство NASA решило привлечь к проекту по осуществлению полета на Марс исследователя украинского происхождения Василия Тараса.

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