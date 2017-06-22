Украинский ролик получил награду на фестивале рекламы в Каннах
Украина получила Бронзового Льва в категории Lions Entertaiment на фестивале рекламы Каннские львы.
Награду получил Украинский кризисный медиа-центр за ролик о трагедии Бабьего Яра 1941-го года. Впервые за историю фестиваля украинская работа получила такое высокое признание.
Основатель и член правления УКМЦ Генннадий Курочка в комментарии reklamaster.com сказал: "Для меня и моей команды этот Бронзовый Лев - даже больше, чем Гран-при. Потому что для украинского рекламного и пиар-сообщества это - прорыв. Мы наконец-то разорвали замкнутый круг, который много лет не давал нам подняться выше шорт-листа".
Каннские львы - самый авторитетный международный фестиваль производителей рекламы. В этом году прошла 64-я церемония награждения.
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