Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)

Участники акции протеста против уничтожения граффити времен Майдана возле магазина "Эмпориум" разбили витрины магазина, залили краской и подожгли шины у дверей магазина.



Об этом сообщают участники акции и журналисты в соцсетях.



















По состоянию на 17:00 возле магазина дежурят две пожарные машины и несколько нарядов патрульной полиции.





Фото: пользователи соцсетей



Ранее сегодня сообщалось, что с фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.



Собственник магазина Игорь Доценко обосновал свои действия тем, что граффити являются "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". Доценко заявил, что желающие могут купить репродукции этих граффити на рынке. На замечание о том, что из-за его решения уничтожены оригиналы работ, Доценко не ответил.



Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника. По имеющимся данным, Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.