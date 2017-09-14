В Японии запустили поезд с котами: видео

В Японии между префектурами Гифу и Миэ теперь курсирует необычный поезд, в котором вместе с пассажирами едут 30 кошек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пассажиры поезда могут не только поиграть с котами, но и приютить их. С помощью этой акции организаторы - компания Yoro Railway Co Ltd и неправительственная организация Kitten Cafe Sanctuary - хотят привлечь внимание к проблеме бездомных кошек в Японии.

Число кошек в Японии, поступивших в приюты, сократилось примерно на 70%: с 237 246 в 2004-м до 72 624 в 2016 году. Всего в стране проживает около 9,8 млн кошек.

Читайте также: Макрон с женой взяли из приюта собаку: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.