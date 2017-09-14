В Японии запустили поезд с котами: видео
14.09.2017, 13:58
В Японии между префектурами Гифу и Миэ теперь курсирует необычный поезд, в котором вместе с пассажирами едут 30 кошек. Об этом сообщает агентство Reuters.
Пассажиры поезда могут не только поиграть с котами, но и приютить их. С помощью этой акции организаторы - компания Yoro Railway Co Ltd и неправительственная организация Kitten Cafe Sanctuary - хотят привлечь внимание к проблеме бездомных кошек в Японии.
Число кошек в Японии, поступивших в приюты, сократилось примерно на 70%: с 237 246 в 2004-м до 72 624 в 2016 году. Всего в стране проживает около 9,8 млн кошек.
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